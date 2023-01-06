Москва, 6 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Тот факт, что Брюссель отторгает инициативу России о 36-часовом рождественском перемирии, говорит о том, что идеи, которые были положены в основу Европейского союза, чужды современным европейским политикам. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС, опубликованном 6 января в ответ на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, назвавшего российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Похоже, ценности, которые легли в основу формирования Евросоюза, чужды сегодняшнему поколению европейских политиков», — сообщили в постпредстве, отметив, что рождественское перемирие 1914 года напоминает известное памятное место в Бельгии, премьером которой Шарль Мишель был в 2014–2019 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ киевского режима прекратить огонь на Рождество. По его словам, «свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности», они понимают только грубую силу и «визгливо требуют жратву от хозяев».

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Напомним, что с 12:00 6 января до 00:00 7 января введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон.

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