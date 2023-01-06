Мадрид, 6 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Музей русского искусства в испанском городе Малага спасла от возможного закрытия энтузиастка из Великобритании. Об этом 6 января пишет газета The Guardian.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Море. 1896. Ивановский областной художественный музей

Женщина предложила выставить в нем свою частную коллекцию из 76 работ русских художников. Отмечается, что работы русских художников принадлежат Дженни Грин, они датированы 1876–1980 годами. Энтузиастка начала коллекционировать предметы русского искусства 20 лет назад.

Уточняется, что в коллекцию, которая была выставлена в музее впервые, входят картины Серова, Венецианова, Репина, Айвазовского, Ларионова, Иванова, Бакста, Бенуа, Серебряковой, Кандинского, Гончаровой, Ессаяна, Челищева.

Музей расположен в здании бывшей табачной фабрики и основан в 2015 году. Он является испанским крылом Русского государственного музея в Санкт-Петербурге и его первым европейским ответвлением.

Отмечается, что с начала спецоперации на Украине музей оказался под угрозой закрытия. В нем открыли четыре выставки: «Русские авангарды», «Война и мир в русском искусстве», «Достоевский к его двухсотлетию» и «Маяковский, художник и поэт». Сотрудники музея надеялись, что работы удастся законсервировать, а в мае произведения вернули в Россию.