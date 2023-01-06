Москва, 6 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Новокрасянка и Кременная (ЛНР), а также Заводовка (Херсонская область).

5 января сообщалось об уничтожении за сутки 21 беспилотного летательного аппарата ВСУ — в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.