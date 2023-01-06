Мехико, 6 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в мексиканском Кулиакане в связи с операцией против наркобарона Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, выросло до десяти человек. Об этом заявил губернатор штата Синалоа Рубен Роча Мойя, сообщает 6 января Vanguardia.

Цитата из видео с канала FRЕЕДOM Овидио Гусман Лопес

Ранее сообщалось об одном погибшем полицейском. Позднее губернатор сообщил о гибели десяти человек, в числе которых агент Федеральной полиции Мексики, офицер Национальной гвардии, пять военнослужащих армии и по меньшей мере трое гражданских лиц.

Кроме того, зафиксировано до 12 боестолкновений, в результате которых пострадали 29 человек, восемь из которых — мирных жители, а остальные — офицеры. Угону подверглись 250 автомобилей, десятки предприятий были разграблены. Некоторые из виновных уже задержаны.

Отмечено также, что пострадали по меньшей мере 13 журналистов. Они сообщили о четырёх случаях угона транспорта, трёх случаях кражи оборудования и шести инцидентах с угрозами.

Ранее власти призвали граждан не покидать свои дома и быть осторожными, если всё же оказались на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения в Кулиакане (штат Сонора) произошло после операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка. Пойманного Гусмана Лопеса поместили в тюрьму строгого режима Эль Альтиплано в Мехико.

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