В Москве из-за гребня антициклона ожидается до —21 °С
Москва, 6 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Москве в течение ближайших суток будет действовать антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Москва
«Очаг повышенного атмосферного давления сформирует солнечную, сухую и очень холодную погоду», — говорится в прогнозе.
В Москве температура воздуха окажется в диапазоне от —19 °C до —21 °C, а по области — от —18 °C до —23 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в трех аэропортах Москвы не менее 15 рейсов задержали, еще восемь отменили из-за непогоды.
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