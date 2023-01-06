Москва, 6 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Москве в течение ближайших суток будет действовать антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Очаг повышенного атмосферного давления сформирует солнечную, сухую и очень холодную погоду», — говорится в прогнозе.

В Москве температура воздуха окажется в диапазоне от —19 °C до —21 °C, а по области — от —18 °C до —23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в трех аэропортах Москвы не менее 15 рейсов задержали, еще восемь отменили из-за непогоды.

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