На Гавайях начал извержение вулкан Килауэа
Вашингтон, 6 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Один из кратеров Килауэа на Гавайях начал извергать лаву, сообщает Aussiedlerbote.de со ссылкой на данные американской обсерватории землетрясений USGS.
J.D. Griggs
Лавовые выбросы вулкана Килауэа
Отмечается, что активность вулкана ограничена зоной вершины вулкана высотой 1,2 м. Специалисты предупредили об опасных газах в окрестностях.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи — Килауэа и Мауна-Лоа — перестали извергаться.
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