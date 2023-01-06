Вашингтон, 6 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Один из кратеров Килауэа на Гавайях начал извергать лаву, сообщает Aussiedlerbote.de со ссылкой на данные американской обсерватории землетрясений USGS.

J.D. Griggs Лавовые выбросы вулкана Килауэа

Отмечается, что активность вулкана ограничена зоной вершины вулкана высотой 1,2 м. Специалисты предупредили об опасных газах в окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи — Килауэа и Мауна-Лоа — перестали извергаться.

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