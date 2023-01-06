Токио, 6 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Фумио Кисида будет рассматривать возможность визита на Украину, учитывая различные обстоятельства. Об этом политик заявил 6 января после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Кисида отметил, что пока ничего не решено.

«Япония сделает всё возможное, чтобы оказать помощь, необходимую для того, чтобы перенести зиму и защитить жизни украинцев», — добавил он.

Ранее Кисида заявлял о планах в начале января совершить турне по странам, готовым принять участие в саммите G7, который состоится 19–21 мая в Хиросиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении премьер-министр Фумио Кисида пообещал, что Япония, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, намерена играть ведущую роль в дипломатии в 2023 году.

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