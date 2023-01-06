Кейптаун, 6 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. ЮАР должна использовать свое председательство в организации БРИКС в 2023 году для того, чтобы добиться приема в группу новых стран. Об этом 6 января пишет новостной портал News24, ссылаясь на проект резолюции съезда правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс».

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

По информации портала, в документе указано, что партия «Африканский национальный конгресс» и возглавляемое ею правительство ЮАР должны поддержать расширение БРИКС, приняв новых членов на основе согласованных принципов, критериев и ценностей.

Уточняется, что задача по расширению БРИКС должна быть выполнена в ходе председательства ЮАР в БРИКС, которая должна добиться консенсуса среди участников этой группы. Расширение БРИКС, куда сейчас входят Индия, Россия, Бразилия, ЮАР, Китай, соответствует стремлению партии «Африканский национальный конгресс» укреплять союзы для противодействия доминированию в мире экономик западных государств, в том числе США, сказано в материале.

Напомним, что 1 января ЮАР на год заняла пост председателя группы БРИКС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предложил ввести новую валюту стран БРИКС вместо доллара.

Читайте также: Экономист предлагает ввести новую валюту стран БРИКС вместо доллара