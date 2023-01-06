Москва, 6 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции за сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

ДРГ уничтожены в районах населенных пунктов Красная Диброва (ЛНР), Серебрянка и Григоровка (ДНР).

5 января в управлении МВД по Херсонской области сообщили об обнаружении в районе Скадовска крупного тайника, предположительно принадлежащего диверсантам.

4 января в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп в Донецкой и Луганской Народных Республиках.