Лондон, 6 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В январе текущего года Великобритания столкнется с новой волной забастовок, в которой примут участие медицинские работники, железнодорожники, учителя и экзаменаторы по вождению. Об этом 6 января сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си (BBC).

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Согласно подсчетам корпорации, стачек не будет только шесть дней в течение первых трех недель месяца.

С 3 по 7 января в стране бастуют железнодорожники. Профсоюз моряков, работников железных дорог и транспорта (RMT) добивается для своих членов повышения зарплат и защиты от сокращений. Стачку также поддерживают члены профсоюза машинистов (ASLEF).

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Учителя школ намерены провести забастовку с 10 по 11 января, а также с 16 по 20 января. Медсестры, которые в декабре прошлого года впервые объявили забастовку, не собираются выходить на работу 18 и 19 января. Медицинские работники намерены добиваться индексации зарплаты с учетом инфляции. Сотрудники служб скорой помощи будут бастовать 11 января.

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