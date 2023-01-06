Москва, 6 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Самолёт Су-25 войск киевского режима сбит российскими военными в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СУ-25 ВВС Украины

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьевка (ДНР) сбит самолёт Су-25», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что за сутки российскими средствами ПВО уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Заводовка Херсонской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Копани, Терноватое и Сладкая Балка Запорожской области перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.