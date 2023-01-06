Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ
Москва, 6 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Армия России в рамках проведения специальной военной операции за сутки уничтожила в ДНР и Херсонской области три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 6 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв от артиллерии
Склады уничтожены в районе Новомихайловки и Часова Яра (Донецкая Народная Республика) и Отрадокаменки (Херсонская область).
5 января в ведомстве сообщали об уничтожении складов боеприпасов около населенных пунктов Красный Лиман (ДНР) и Гуляй Поле (Запорожская область).
4 января в районе Краматорска (ДНР) был уничтожен склад вооружения иностранных наёмников ВСУ.