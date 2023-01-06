В Киеве на случай ЧС из-за похолодания развернули более 600 пунктов обогрева

Киев, , 14:52 — REGNUM В столице Украины в ночь с 6 на 7 января ожидается существенное похолодание. Синоптики прогнозируют температуру воздуха около 11 градусов мороза, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Зима в Киеве © EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Дома киевлян обеспечены тепло — и водоснабжением, отключение света осуществляется согласно графику, отметил он.

По словам Кличко, при подготовке к отопительному сезону для аварийно-ремонтных бригад закупили дополнительные автомобили.

Мэр добавил, что на случай чрезвычайной ситуации, длительного отсутствия электричества и отопления в Киеве развернуты 530 пунктов обогрева, где имеются генераторы и другое необходимое оборудование. Предприниматели, по его словам, дополнительно обеспечивают работу ещё более 100 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, по данным киевских энергетиков, потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему будет сохраняться в течение всего года. В связи с этим правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы.

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