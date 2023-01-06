Донецк, 6 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-20 в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм гаубица Д-20

По информации пресс-службы, гаубица Д-20 была уничтожена на огневой позиции во время контрбатарейной борьбы около населенного пункта Победа в ДНР. Данное артиллерийское орудие использует снаряды калибра 152 мм.

Напомним, что Вооруженные силы России поразили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в Харьковской области и ДНР.

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