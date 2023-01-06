Вашингтон, 6 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Более половины работников по всему миру трудятся слишком много или недостаточно, если считать нормой рабочий день с девяти утра до пяти вечера. Об этом сообщает 6 января Bloomberg со ссылкой на исследование Международной организации труда (MOT).

StartupStockPhotos За работой

«Работа с девяти до пяти не является нормой для более чем половины мировой рабочей силы», — говорится в сообщении.

В среднем до пандемии коронавируса люди по всему миру трудились около 43,9 часа в неделю. В 2019 году примерно треть (35,4%) всех работников трудилась свыше 48 часов в неделю, а пятая часть (20,3%) — менее 35 часов.

После начала пандемии длинный рабочий день сократился, а неполный — увеличился, но уже к концу 2020 года оба показателя приблизились к прежним отметкам.

В Азии доля перерабатывающих выше всего — 46,7%. Ниже всего этот показатель в Европе — 11% и обеих Америках — 17,3%. В Африке, напротив, самый высокий показатель недоработок — 37,5% работников трудятся менее 35 часов в неделю.

В исследовании МОТ, посвящённому балансу между работой и личной жизнью, говорится, что пандемия COVID-19 доказала положительный эффект и для бизнеса, и для самих работников от большей гибкости в вопросе о том, где, как и когда трудятся люди.

«И наоборот, ограничение гибкости влечёт за собой значительные затраты, в том числе увеличение текучести кадров», — указано в отчёте.