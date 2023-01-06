Москва, 6 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожены российскими военными в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«В районах населённых пунктов Авдеевка и Рай-Александровка (ДНР) вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, артиллерией и ракетными войсками поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, военная техника и живая сила ВСУ в 102 районах.

Также он сообщил, что в Красном Лимане (ДНР) поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Новомихайловка, Часов Яр (ДНР) и Отрадокаменка Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.