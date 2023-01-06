Донецк, 6 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в Харьковской области и ДНР. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

army.mil AN/TPQ50-LMCR

По информации ведомства, около населенных пунктов Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и Васильцовка Харьковской области российские военнослужащие поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые были произведены в США, АN/TPQ-50 и АN/TPQ-36.

Как ранее передавало ИА REGNUM, США намерены поставить Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Тем временем российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ в Соледаре.

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