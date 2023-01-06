Москва, 6 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжили обстрелы позиций ВС России после начала действия режима прекращения огня, сообщили 6 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Киевский режим продолжил обстрелы русских населенных пунктов и позиции ВС РФ после начала действия режима прекращения огня», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Российской Федерации прекратили с 12:00 6 января до 24:00 7 января боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее указание накануне дал президент страны Владимир Путин.

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