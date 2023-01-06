Москва, , 14:30 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 40 боевиков ВСУ, сообщили 6 января в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы России © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что на указанном направлении в течение суток в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики было уничтожено более 40 боевиков ВСУ.

Кроме того, был уничтожен один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.