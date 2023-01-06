Минск, 6 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Белоруссия передала российским военнослужащим крупную партию индивидуальных аптечек. Об этом 6 января сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактическая аптечка

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне побеседовал с российскими военными и поздравил их с рождественскими праздниками.

«Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей», — приводит пресс-служба министерства обороны Белоруссии слова Вольфовича.

Отмечается, что в Белоруссии очень тщательно изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек (России, стран НАТО и Украины). В результате в октябре 2022 года Лукашенко поручил военным и медикам сделать качественную белорусскую аптечку.

«И вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся», — заявил белорусский лидер.

Напомним, что 6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть совместной группировки войск.