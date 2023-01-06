Анкара, 6 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Турция не сможет принять новую волну беженцев из Сирии, поскольку на территории страны уже находятся порядка 4 млн жителей соседней страны. Об этом, как передает TRT, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, турецкая сторона сообщала о неспособности принять новую волну беженцев на встрече министров обороны Турции, Сирии и России, которая прошла 28 декабря в Москве.

«Мы прилагаем усилия, чтобы наши сирийские братья оставались на своей земле», — сказал он, добавив о желании решить вопрос мирным путем.

Акар сообщил, что Турция выступает за урегулирование конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр обороны заявил, что выполнение Турцией Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне черноморских проливов, позволило не допустить эскалации напряженности в Черноморском бассейне с начала конфликта на территории Украины.

Читайте также: В Турции рассказали о предотвращении напряженности в Черном море