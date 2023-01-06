Минск, 6 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Развёртывание региональной группировки войск (РГВ) призвано остудить горячие головы на Западе от агрессивной политики в отношении Союзного государства. Об этом 6 января заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зурад Джавахадзе Александр Вольфович

«РГВ — один из элементов стратегического сдерживания, который должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства», — приводит слова Вольфовича издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что РГВ успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке и с российскими, и с белорусскими военнослужащими.

По словам Вольфовича, на западных границах идёт интенсивная военная активность, работает разведывательная авиация, проводятся учения.

Поэтому принято решение о развёртывании РГВ, которая предназначена для защиты западных границ Союзного государства и имеет оборонительные цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил расположенные в республике подразделения ВС РФ и назвал важным опыт слаживания РГВ.