Москва, 6 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. РЖД назначили почти 300 дополнительных поездов на период с 6 по 8 января, сообщили в пресс-службе компании.

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По данным РЖД, поездки на поездах в этот период совершат около миллиона человек.

Самые востребованные маршруты — между Москвой и Петербургом, в Казань, а также в южные города (Адлер, Анапу и Новороссийск).

Ранее в РЖД сообщали, что на весь период новогодних праздников было назначено 1300 дополнительных поездов — в два с половиной раза больше, чем годом ранее.