Киев, 6 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 6 января сообщает минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах. Жителей просят срочно спуститься в убежища или уйти в безопасное место и быть там до окончания режима тревоги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в оккупированных киевским режимом частях Херсонской и Запорожской областей.