Москва, 6 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в своем телеграм-канале кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с закрытых и открытых позиций, а также выполняют вождение в условиях труднопроходимой местности.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач в районе проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальную доску в память о герое спецоперации, 19-летнем десантнике Данииле Кочетове, открыли в Чернышковском районе Волгоградской области.

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