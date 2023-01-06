Минобороны России показало кадры подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв»
Москва, 6 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в своем телеграм-канале кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции.
На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с закрытых и открытых позиций, а также выполняют вождение в условиях труднопроходимой местности.
В ведомстве подчеркнули, что после завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач в районе проведения спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, мемориальную доску в память о герое спецоперации, 19-летнем десантнике Данииле Кочетове, открыли в Чернышковском районе Волгоградской области.
Читайте также: Под Волгоградом открыли мемориальную доску в память о 19-летнем герое СВО