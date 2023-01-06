Нижний Новгород, 6 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде упавшие в яму с кипятком двое рабочих погибли от ожогов, сообщили 6 января в государственной трудовой инспекции Нижегородской области.

Петр Ковалев/ТАСС Прорыв трубы с горячей водой

Отмечается, что ночью 6 января на улице Азовская при спуске в подвал жилого дома произошло обрушение ветхой деревянной лестницы.

«В результате чего двое рабочих упали в кипяток, получили термические ожоги и погибли», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря горнорабочий погиб в результате обрушения породы на руднике по добыче золота, принадлежащем компании «Омчак» в Балейском районе Забайкалья. На момент ЧП в шахте находились четыре человека, трое смогли выйти на поверхность самостоятельно, они не пострадали.

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