Токио, 6 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Власти Великобритании и Японии намерены подписать соглашение о военном сотрудничестве, которое установит правовые рамки пребывания бойцов японских Сил самообороны в Великобритании и британских военнослужащих в Японии. Об этом 6 января пишет газета Yomiuri, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По информации журналистов, подписание соглашения может произойти во время визита японского премьера Фумио Кисиды в Лондон.

Уточняется, что документ будет предполагать отмену требований по прохождению иммиграционного контроля для военнослужащих в ходе совместных учений двух страны, а также упрощение процедур провоза боеприпасов и оружия. Подобное соглашение сейчас Япония имеет только с Австралией, уточняет издание.

Отмечается, что Кисида, который председательствует в 2023 году в G7, намерен прибыть в Лондон 11 января в ходе турне по странам — участницам этой группы. При этом 9 и 10 января он намерен побывать в Париже и Риме, 12 января он посетит Канаду, а 13 января он планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.