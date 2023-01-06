Анкара, 6 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Выполнение Турцией Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне черноморских проливов, позволило не допустить эскалации напряженности в Черноморском бассейне с начала конфликта на территории Украины. Об этом, как передает телеканал TRT, сообщил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«К настоящему времени в бассейне Черного моря продолжаются спокойствие и стабильность. Неукоснительным соблюдением Конвенции Монтрё мы не допустили превращение Черного моря в арену соперничества», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Турции заявил, что с начала реализации «зерновой сделки» по морскому гуманитарному коридору вывезено порядка 17 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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