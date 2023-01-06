Донецк, 6 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с 2023 года начнут выплачивать пособие по безработице, заявила 6 января заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание народного совета в Донецке

«Трудоспособным гражданам, находящимся в активном поиске работы и не имеющим источников дохода, будет присваиваться статус безработного с выплатой пособия», — отметила она.

Особое внимание планируется уделить инвалидам, несовершеннолетним, детям-сиротам, жителям предпенсионного возраста, рассказала Толстыкина.

Досрочный выход на пенсию для граждан, уволенных с последнего места работы из-за ликвидации организации или сокращения штата, будет возможен при наличии 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин) трудового стажа.

В декабре 2022 года врио главы республики Денис Пушилин призвал правительство России принять положение о временных работах в ДНР — сейчас на них заняты тысячи жителей.