Брюссель, 6 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. По итогам декабря 2022 года инфляция в еврозоне замедлилась до 9,2% (в ноябре — 10,1%), установив тем не менее абсолютный рекорд, сообщили в Евростате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Отмечается, что аналитики ожидали снижения показателя до 9,7% в декабре. При этом текущий уровень инфляции значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка в 2%.

Напомним, в октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении.

Самый высокий показатель был зафиксирован в Молдавии (33,6%), а самый низкий — в Швейцарии и Лихтенштейне (3%).

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