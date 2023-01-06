Днепропетровск, Украина, 6 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Днепропетровске начали демонтировать памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом 6 января сообщают украинские телеграм-каналы, публикуя соответствующее видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

На кадрах видно, как памятник великому русскому ученому при помощи спецтехники снимают с постамента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что демонтированные в Днепропетровске памятники намерены разместить на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Ранее в этом городе демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому, и Герою Советского Союза Александру Матросову.

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