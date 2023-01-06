Минск, 6 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Опыт, полученный во время слаживания региональной группировки войск, очень важен для белорусских военных. Об этом 6 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Обуз-Лесновского полигона, где размещена российская часть группировки войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры помогают готовиться тем, кто пороха не нюхал, и тем, кому надо вспомнить военные навыки. Это для них тоже школа и опыт», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что будет внимательно использовать этот опыт при подготовке «наших вооружённых сил для защиты общего Отечества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко посетил полигон, на котором размещена российская составляющая региональной группировки войск.