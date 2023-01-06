Волгоград, 6 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Мемориальную доску в память о герое спецоперации, 19-летнем десантнике Данииле Кочетове, открыли в Чернышковском районе Волгоградской области. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на главу поселения Андрея Донскова.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

По его словам, Даниил родился и вырос в хуторе Сизове. Он окончил Сизовскую начальную школу и старшую школу в Басакине, а также училище в Суровикино.

В 2021 году Кочетов был призван на срочную службу, которую проходил в ВДВ, где и подписал контракт. Он погиб в октябре прошлого года, спасая сослуживцев из горящего танка.

Памятный знак был открыт на здании Сизовской начальной школы спустя полгода после гибели военного.

За проявленный героизм и мужество 19-летний десантник награжден орденом Мужества.