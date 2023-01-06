Минск, 6 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники, сообщили 6 января в ведомстве.

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Отмечается, что на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма.

«Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники», — сообщили в КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что новые вызовы для Минска и Москвы позволят укрепить сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также позволят проявить независимость от деструктивной политики недружественных стран.

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