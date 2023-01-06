Минск, 6 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон, на котором размещена российская составляющая региональной группировки войск. Об этом 6 января сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Лукашенко

Отмечается, что Лукашенко прибыл на Обуз-Лесновский полигон, где заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск.

Также он ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооружённых сил РФ, после чего пообщался с рядовым и командным составом российской части региональной группировки войск.

Как отмечает РИА Новости, представитель ВС РФ сообщил Лукашенко, что российские соединения совместно с подразделениями белорусских вооружённых сил провели учения и командно-штабные тренировки.

В частности, совместные учения провели танковые и мотострелковые подразделения, специальные войска, в том числе ПВО. Представитель ВС РФ заявил, что российские войска готовы к выполнению задач по предназначению, и поблагодарил белорусскую сторону за помощь в проведении мероприятий по подготовке личного состава.