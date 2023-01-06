Берлин, 6 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Очередным шагом к эскалации на Украине считает посольство России в Берлине решение поставить киевскому режиму боевые машины пехоты Marder и дополнительную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщает 6 января пресс-служба дипмиссии.

dpa/picture-alliance /Klaus-Dietmar Gabbert / ТАСС БМП Marder

«Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», — отмечают дипломаты.

В посольстве заявили, что данное решение самым негативным образом отразится на российско-германских отношениях.

Напомним, 5 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила российскую сторону в намерении продолжать бои в период объявленного рождественского перемирия. Она также заверила Киев в дальнейшей поддержке со стороны ФРГ.

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