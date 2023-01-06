Киев, 6 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. На Украине из-за похолодания ожидают стремительного увеличения потребления электроэнергии. Об этом 6 января сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».

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По информации пресс-службы, потребление энергии на Украине продолжает расти в связи с постепенным снижением температуры воздуха. При этом превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Так, согласно данным на 5 января в большинстве областей страны вводились аварийные отключения.

Уточняется, что в ближайшее время на территории страны ожидается сильное снижение температуры воздуха, что приведет к значительному увеличению потребления электричества, которое сейчас энергосистема Украины не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений некоторых электростанций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине фиксируют увеличение числа взрывов в квартирах во время отключения электроэнергии.

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