Нашвилл, США, 6 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Полицейский застрелил лауреата премии «Грэмми», продюсера и звукорежиссёра Марка Кэппса в его собственном доме в штате Теннесси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По сведениям полиции города Нашвилл, ночью 5 января Кэппс, вооружившись пистолетом, разбудил свою 60–летнюю жену и 23-летнюю падчерицу. Он отказался отпускать женщин и пригрозил убить их, если они попытаются позвать на помощь.

Позже Кэппс заснул, а женщины выбежали из дома и сообщили о произошедшем властям. К дому звукорежиссера прибыли трое офицеров полиции. Кэппс открыл дверь с пистолетом в руке, и один из полицейских выстрелил в него.

«Кэппс скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Звукорежиссеру было 54 года. Премию «Грэмми» он получал четыре года подряд за альбом польки.