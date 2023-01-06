Москва, 6 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге гвардии старшего матроса Сослана Битарова.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, Битаров действовал в составе батальонной тактической группы. Противник, пытаясь прорвать оборону, атаковал позиции подразделений Вооруженных сил России. В ходе боя гвардии старший матрос вместе с отделением перешел в контратаку, в результате которой было ликвидировано до 10 украинских националистов.

В ведомстве подчеркнули, что действия Сослана Битарова позволили отразить нападение ВСУ и удержать оборонительный рубеж.

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