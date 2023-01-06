Экс-футболист Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет
Джанлука Виалли умер от рака
Рим, 6 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Итальянский футболист Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет, сообщили 6 января национальные СМИ.
Джанлука Виалли. (сс) RISE. SM1 2451
Причиной смерти стал рак.
В качестве игрока Виалли выступал за «Сампдорию», «Ювентус», «Челси» и ряд других клубов. Становился победителем чемпионата Италии и всех трех европейских кубков — чемпионов, УЕФА и обладателей кубков.
В составе национальной сборной Италии Виалли выигрывал бронзовые медали на чемпионате Европы 1988 года и чемпионате мира 1990 года.