Берлин, 6 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Количество отказников от военной службы в Вооруженных силах Германии в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с 2021 годом. Об этом 6 января сообщил представитель федерального ведомства Германии по делам семьи и гражданского общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, в 2021 году ведомство получило 201 заявление об отказе от военной службы.

«В 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление», — приводит медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland слова представителя ведомства.

Уточняется, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в Германии считают тех, кто проходит службу в вооруженных силах страны.

По информации журналистов, многие граждане, написавшие отказ, обосновывают это тем, что не рассчитывали участвовать в конфликте на Украине.