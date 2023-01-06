Москва, 6 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 6 января обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом обеспечить защиту прав задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

Антон Новодережкин/ТАСС Марат Касем

«Спецслужбы Латвии без каких-либо объяснений предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу России. Суд избрал журналисту самую строгую меру пресечения — содержание под стражей. Марат Касем уже помещён в рижскую Центральную тюрьму», — написала она в своём телеграм-канале.

Москалькова расценила применение уголовной репрессии в отношении журналиста как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов.

Напомним, в Москве у посольства Латвии 6 января состоится акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.