Париж, 6 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят раз и навсегда. Об этом 6 января заявила полковник оперативного резерва французской армии, глава аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Она отметила, что не знает, какие меры имел в виду президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о гарантиях безопасности для России.

«Но я думаю, что это должны быть гарантии сохранения Украине стратегического нейтралитета. Другими словами, вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть снят раз и навсегда», — приводит слова Галактерос ТАСС.

Она добавила, что даже президент США Джо Байден признал, что далеко не все страны НАТО были бы согласны со вступлением Украины в альянс.

По её словам, необходимо сохранить канал для диалога с Россией.

Также она подчеркнула, что развитие мирного процесса будет зависеть от ситуации на фронте.