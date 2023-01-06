Анкара, 6 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. С начала реализации «зерновой сделки» по морскому гуманитарному коридору вывезено порядка 17 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом, как передает телеканал TRT, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«За время функционирования зернового коридора при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн тонн зерна», — сказал он, выступая в городе Токат на севере Турции.

Напомним, что соглашение об экспорте продовольствия с Украины было заключено в июле прошлого года на 120 дней. В ноябре данные договоренности были продлены ещё на 120 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, «зерновая сделка» в одностороннем порядке интересна Евросоюзу.

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