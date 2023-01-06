Киев, 6 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. На Украине пока нет необходимости в дополнительной мобилизации, но всё будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом 6 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, ​​мобилизация, которая была объявлена на Украине в феврале 2022 года, еще не завершилась, поскольку не было призвано то число людей, которое утверждено Владимиром Зеленским.

«У нас есть потребность в оружии, технике, оснащении», — сообщил он, добавив, что на Украине мобилизуют по необходимости, когда нужно восполнить потери боевых бригад.

«Но, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент. И тогда вопрос о дополнительной мобилизации будет приниматься отдельным решением», — приводит его слова пресс-служба министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу Владимира Зеленского от 25 февраля 2022 года, на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. По истечении трех месяцев после окончания действия указа Верховная рада не раз продлевала его действие. Очередная волна мобилизации действует до 19 февраля 2023 года.

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