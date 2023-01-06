Минск, 6 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Совместная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства, заявили в белорусском Минобороны 6 января.

Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС Совместные российско-белорусские учения

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл еще один эшелон с российской военной техникой. Наращивание группировки ведётся в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Решение о формировании совместной группировки войск было принято в октябре 2022 года в связи с обострением ситуации на границах. Тогда же в Белоруссию прибыл первый эшелон с техникой. Перед группировкой ставятся только оборонительные цели.