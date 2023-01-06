Париж, 6 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Идеологические догмы Запада завели его слишком далеко в поддержке киевского режима. Об этом 6 января заявила полковник оперативного резерва французской армии, глава аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос.

picture alliance / Consolidated / Oliver Contreras — Pool via CNP Зеленский в США

«Я считаю, что Запад слишком далеко зашел в политической поддержке Владимира Зеленского», — приводит слова Галактерос ТАСС.

По её словам, Запада стал заложником догматического идеологического процесса, из которого трудно выбраться, не признав ошибки в оценках и в действиях.

Она добавила, что санкционная политика Запада потерпела фиаско, поскольку энергоснабжение теперь обходится гораздо дороже из-за задачи освободиться от российских энергоносителей.

По мнению Галактерос, Запад не может оказывать безграничную помощь киевскому режиму из-за ограниченности военных арсеналов. Кроме того, на Западе устали от просьб Зеленского.

По её словам, западные изображают ситуацию так, будто ВСУ движутся к победе, но реальная обстановка на фронте не имеет ничего общего с этой картиной.

Также Галактерос считает, что Запад закрывает глаза на существование нацизма в Киеве и на преследование Русской православной церкви (РПЦ).