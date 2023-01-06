Кампала, 6 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Уганде в результате столкновения автобуса и трейлера получили не совместимые с жизнью травмы по меньшей мере 16 человек. Об этом 6 января сообщает газета Daily Monitor, ссылаясь на представителя полиции.

СУ СКР по Ленобласти ДТП с автобусом в Ленобласти

По информации журналистов, ДТП произошло на автотрассе между городами Гулу и Кампала.

Уточняется, что 12 человек погибли сразу на месте дорожно-транспортного происшествия, а четыре человека скончались в медучреждении.

Сейчас журналисты уточняют число пострадавших, поскольку у некоторых из них фиксируется критическое состояние.