Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град»
Москва, 6 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе специальной военной операции на территории Украины. Видео было опубликовано 6 января в телеграм-канале ведомства.
На кадрах видно, как бойцы выдвигаются на огневые позиции, наносят удары по колонне техники врага и меняют позиции.
«Отстрелять надо было очень быстро, двигалась колонна техники противника. Отработали по ней из разных районов, цель была поражена. Сейчас отбой, отбой, уходим скачками и на заряжание», — рассказал военнослужащий с позывным Акцент.
Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка 6 января подвергся массированных обстрелам ВСУ. В результате ударов повреждены трансформаторные подстанции.
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