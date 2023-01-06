Донецк, 6 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк 6 января ровно в 12:00 по московскому времени, сообщили власти республики.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецк

Именно в это время начал действовать режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщалось ранее, 5 января с инициативой прекратить огонь на Рождество выступил патриарх Кирилл. Позднее в тот же день президент России Владимир Путин дал соответствующее указание Министерству обороны. Также в Кремле предложили Киеву принять аналогичное решение. Высокопоставленные киевские политики также 5 января заявили, что соблюдать режим прекращения огня они не будут.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь пояснил, что режим прекращения огня обозначает лишь временный отказ от наступательных действий, но при этом армия ответит на любую провокацию со стороны ВСУ.